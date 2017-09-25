لأول مرة منذ 10 سنوات.. أربعة فرق عربية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكمل نادي النجم الساحلي التونسي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليلتحق بكل من الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي واتحاد الجزائر الجزائري، لتتأهل أربعة فرق عربية لنصف نهائي البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 2007.

وتفوق النجم الساحلي على أهلي طرابلس الليبي، إذ فاز عليه في مباراة الإياب بهدفين نظيفين، بعد أن تعادل معه ذهابا سلبيا، ويتأهل بهدفين نظيفين في مجموع المباراتين ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

من جانبه، كان الأهلي المصري فاز على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب الدور ربع النهائي، بعد أن تعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب.

أما الوداد البيضاوي المغربي، فكان قد تفوق على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بركلات الترجيح بعد أن تغلب عليه إيابا بهدف نظيف وخسر منه ذهابا بنفس النتيجة.

وكان قد وصل اتحاد الجزائر إلى نصف النهائي أيضا بعد أن تعادل مع فيروفياريو دي بييرا الموزمبيقي سلبيا إيابا وتعادل معه بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

وسيتواجه اتحاد الجزائر مع الوداد البيضاوي، في قمة مغربية جزائرية، في حين سيواجه الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي، إذ ستلعب مباريات ذهاب المربع الذهبي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، والإياب في 21 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها أربعة أندية عربية الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، منذ عام 2007 حين توج النجم الساحلي باللقب.