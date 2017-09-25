سوريا تفقد "صخرة دفاعها" في مباراتي الملحق الآسيوي أمام أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المنتخب السوري ضربة قوية بعد أن تأكد غياب صخرة دفاعه وقائده الثاني، أحمد الصالح، عن مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 أمام أستراليا، إثر تعرضه لإصابة مع فريق هينان الصيني الذي يلعب له، وذلك وفقا لما نشره الصالح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال الصالح "قدر الله وما شاء فعل، بعد تقرير من دكتور الفريق الصيني، تبينت إصابتي بتمزق بالعضلة الخلفية وغياب عن اللعب لمدة 21 يوما".

وأكد القائد الثاني لنسور قاسيون أنه سيغيب عن مباراتي المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي ووجه رسالة لزملائه قائلا "كنت أتمنى أن أكون موجودا معكم لكن قدر الله وما شاء فعل، ثقتي كبيرة بإخواني اللاعبين فهم قادرون على تحقيق الانتصار والتأهل للملحق العالمي".

وكان الصالح قد خرج مصابا من إحدى مباريات فريقه في الدوري الصيني، وأشار في وقت سابق إلى أنه طلب الخروج من الملعب كي لا تتفاقم الإصابة ليستطيع المشاركة مع منتخب بلاده.

يذكر أن سوريا ستواجه أستراليا في 5 من أكتوبر/تشرين أول في ماليزيا، ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي، قبل أن يتجدد اللقاء في أستراليا في 10 من نفس الشهر.