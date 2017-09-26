عمر خريبين يقود الهلال لاكتساح بيروزي الإيراني والاقتراب من نهائي دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتسح الهلال السعودي نظيره بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، بفضل هاتريك النجم السوري عمر خريبين، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، ليضع الزعيم السعودي قدما في نهائي البطولة الأغلى على مستوى أندية القارة الآسيوية.

فعلى أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقدم الهلال عبر خريبين عند الدقيقة 31، قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للهلال.

وفي الشوط الثاني، عاد القناص السوري، وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 54، قبل أن يختتم هو نفسه أهداف الزعيم بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة لأبناء العاصمة السعودية، الرياض.

وبهذا الفوز الكاسح، اقترب الفريق السعودي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إذ يجب على بيروزي أن ينتصر بخماسية نظيفة في الإياب إذا ما أراد التأهل.