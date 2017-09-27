فوز تاريخي لريال مدريد على دورتموند.. ومانشستر سيتي يواصل التألق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ريال مدريد فوزه التاريخي الأول على أرضية ملعب "سيغنال إدونا بارك"، بعد أن هزم بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي فاز فيه مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه شختار دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين، وتعادل مواطنه ليفربول مع سيسكا موسكو بهدف لمثله، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فوز تاريخي لريال مدريد

ففي ألمانيا، تقدم الريال أولا عبر النجم الويلزي غاريث بيل عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للفريق الملكي عند الدقيقة 50.

قلص المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الفارق لدورتموند عند الدقيقة 54، قبل أن يطلق رونالدو رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، حقق الريال فوزه التاريخي الأول على ملعب دورتموند في الزيارة السابعة، وتقاسم صدارة المجموعة الثامنة مع توتنهام هوتسبرز الإنجليزي الذي فاز بدوره على أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف نظيفة.

السيتي يواصل التألق

من جانبه، واصل السيتي تألقه بعد أن فاز على ضيفه شختار دونيتسك بهدفين نظيفين، لينفرد بصدارة المجموعة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، على بعد ثلاث نقاط من ملاحقه نابولي الإيطالي، الذي فاز على فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعثر جديد لليفربول

أما ليفربول، فتعثر مجددا، حين تعادل مع مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، إيجابيا بهدف لمثله، ليتقاسم المركز الثاني مع الفريق الروسي، خلف المتصدر، إشبيلية، الذي فاز على ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف نظيفة، بنقطتين، وذلك في المجموعة الخامسة.

بيشكتاش يصنع الحدث

وفي المجموعة السابعة، فاز بيشكتاش التركي على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين، كما تغلب بورتو البرتغالي على موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة، لينفرد بيشكتاش بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقا على بورتو بثلاث نقاط.