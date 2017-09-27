نجوم الكرة السعودية يؤيدون قرار السماح للنساء بقيادة السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، ردود فعل واسعة في المملكة، وسارع العديد من نجوم كرة القدم السعودية، بإعلان تأييدهم لهذا القرار عبر صفحاتهم الرسمية على موقع "تويتر".

وكتب قائد نادي الهلال وأحد أبرز مهاجمي السعودية عبر التاريخ، ياسر القحطاني: "قرار تاريخي من صانع التاريخ مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، اللهم اكتب لبلادنا الخير والازدهار"، وأرفق تغريدته بوسم "#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة".

من جانبه، أعاد أسطورة الكرة السعودية، سامي الجابر، نشر تغريدة جاء فيها خبر السماح للذكور والإناث الحصول على رخصة قيادة للسيارات في السعودية.

أما الإعلامي الرياضي، فقال وليد الفراج، في تغريدة نشرها عبر صفحته على تويتر، إن "التاريخ سيكتب عند اسمك... المؤسس الثاني"، مرفقا تغريدته بأوسمة "مبروك لنساء الوطن" و الملك ينتصر لقيادة المرأة".

يذكر أن الملك سلمان كان قد سمح بمنح رخص قيادة للذكور والإناث على حد سواء، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية السعودية والعالمية.