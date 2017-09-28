عمر السومة يشكر بشار وماهر الأسد على "دعم الوطن والمواطن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مهاجم المنتخب السوري ونادي أهلي جدة السعودي، عمر السومة، الشكر للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، "لحرصهما على سلامة الوطن والمواطن"، على حد تعبيره، وذلك إثر إطلاق سراح زميله السابق في نادي الفتوة، محمد كنيص، وفقا لما نشره السومة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر السومة صورة كنيص وكتب فوقها: "نشكر الرئيس بشار الأسد واللواء الركن ماهر الأسد لحرصهما على سلامة الوطن والمواطن ودعم الرياضة والرياضيين في سوريا... الحمدلله على سلامتك أبو القاسم"، في إشارة إلى كنيص.

وكان كنيص لاعبا في نادي الفتوة التابع لمدينة دير الزور، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه السومة مشواره الكروي، وقد تم اعتقال الأول منذ سنوات على خلفية الأحداث التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.

وتناقلت وسائل إعلام سورية، أخبارا أشارت إلى أن السومة كان وراء الإفراج عن اللاعب، ليقوم بعد ذلك بشكر الأسد على الإفراج عن زميله.

كان مهاجم الأهلي السعودي قد شكر الأسد في مقابلة تلفزيونية، بعد مباراة المنتخب السوري مع نظيره الإيراني في تصفيات كأس العالم 2018 الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية السورية والسعودية.

تخلف السومة عن المنتخب السوري منذ عام 2012 وحتى عام 2017، حين عاد في مباراة سوريا وقطر، دون أن يعلن عن أسباب رفضه الالتحاق بالمنتخب، وهو الأمر الذي فسره المعارضون السوريون على أنه معارضة للحكومة السورية.