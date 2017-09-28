بايرن ميونخ يقيل أنشيلوتي بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن بايرن ميونخ الألماني إقالة مدربه الإيطالي المخضرم، كارول أنشيلوتي، على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق البافاري أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة، الأربعاء، لتكون المرة الأولى التي يقال فيها أنشيلوتي في هذا الوقت المبكر من الموسم منذ أن دخل عالم التدريب.

وأعلن النادي البافاري في بيان نشره على لسان رئيس مجلس إدارته، كارل هاينس رومينيغه، عن إقالة أنشيلوتي وقال فيه "أداء فريقنا لم يرتق للطموحات التي وضعناها والمباراة في باريس وضحت بصورة كبيرة أن هناك عواقبا لتلك الهزيمة، لقد تحدثنا أنا وحسن صالحميدوزيتش، مع كارلو بصورة جدية وأبلغناه قرارنا".

وأضاف بيان البايرن "أود أن أشكر كارلو على تعاونه معنا والتطور الذي شهده الفريق تحت قيادته، هو صديقي وسيبقى كذلك، ولكن علينا أن نتخذ قرارا احترافيا من أجل البايرن".

وكان أنشيلوتي قد بدأ مشواره مع الفريق البافاري منذ مطلع الموسم الماضي، وحقق لقب الدوري الألماني، لكنه فشل بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي الذي تم انتدابه من أجل تحقيقه.

يذكر أن تقاريرا صحافية إيطالية، رجحت عودة المدرب الإيطالي لتدريب فريق ميلان، الذي حقق معه إنجازات تاريخية، وذلك في ظل فترة عدم استقرار النتائج لـ"الروسونيري" مع فيتشينزو مونتيلا حاليا.