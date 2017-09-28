باريس سان جيرمان يحقق أكبر فوز بتاريخه على بايرن ميونخ.. وبرشلونة يهزم لشبونة بصعوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بثلاثية نظيفة للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي قلب فيه تشيلسي الإنجليزي الطاولة على مضيفه أتلتيكو مدريد وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، وانتصر برشلونة بصعوبة على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، واكتسح مانشستر يونايتد مضيفه سيسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أمراء باريس وفوز تاريخي على البايرن

فعلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، باريس، تقدم أصحاب الأرض عبر النجم البرازيلي داني ألفيش عند الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني الهدف الثاني عند الدقيقة 31، ويختتم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أهداف الأمراء بالهدف الثالث عند الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، حقق الفريق الباريسي نقطته السادسة في المجموعة الثانية، مسجلا ثمانية أهداف ودون أن يستقبل أي هدف، كما حقق أكبر فوز بتاريخه على بايرن ميونخ، الذي احتل المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على سيلتيك الإسكتلندي، الذي فاز على أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة.

تشيلسي يقلب الطاولة على أتلتيكو

في أول مباراة لأتلتيكو مدريد على أرضية ملعب "ميتروبوليتان"، تقدم أصحاب الأرض أولا عند الدقيقة 40، عبر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لكن تشيلسي تعادل عبر اللاعب الإسباني ألفارو موراتا عند الدقيقة 60، قبل أن يقتل اللاعب البلجيكي ميشي باتشواي، أتلتيكو بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وصل "أسود غرب لندن" إلى النقطة السادسة، ليعتلوا صدارة المجموعة الثالثة، في الوقت الذي وقع فيه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وعلى بعد ثلاث نقاط من صاحب المركز الثاني، روما الإيطالي، الذي فاز بصعوبة على كاراباك أغدام الأذربيجاني.

برشلونة وفوز آخر بالنيران الصديقة

بعد أن تغلب العملاق الكتالوني على نادي جيرونا في الدوري الإسباني، بفضل هدفين سجلهما لاعبا الفريق الخصم في مرمى فريقهما، ها هو برشلونة يحقق فوزا آخرا بفضل هدف سجله اللاعب الأوروغوياني سيباستيان كواتيس، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49.

وبهذا الفوز الهام، تصدر برشلونة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، متفوقا على يوفنتوس، الذي فاز على أولمبياكوس اليوناني، بثلاث نقاط، في حين تقاسم سبورتينغ لشبونة المركز الثاني مع اليوفي بنفس الرصيد من النقاط.

اليونايتد وقوة هجومية ضاربة

اكتسح مانشستر يونايتد مضيفه سيساك موسكو الروسي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ سجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين وسجل زميله الأرميني هينريك مخيتاريان هدفا، في الوقت الذي وضع فيه المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بصمته في المباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

تصدر اليونايتد المجموعة الأولى، برصيد ست نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني، بازل السويسري، الذي فاز بدوره على بنفيكا البرتغالي، بخمسة أهداف نظيفة.

يذكر أن الأندية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهي خمسة فرق، لم تخسر أي مباراة خلال الجولتين الماضيتين، وحققت جميعها الانتصارات باستثناء ليفربول.