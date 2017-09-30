أين سيلعب برشلونة في حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد إقليم كتالونيا لإجراء استفتاء شعبي بشأن انفصاله عن إسبانيا، الأحد، الأمر الذي أثار التساؤلات عن مصير الفريق الأول في الإقليم وأحد أبرز أندية الكرة الإسبانية، برشلونة، في حال تم الانفصال، إذ يطمح الفريق الكتالوني للبقاء في الدوري الإسباني في الوقت الذي يلوح فيه الاتحاد الإسباني بإمكانية استبعاد برشلونة من الليغا.

مواقف متباينة

أكد نائب رئيس نادي برشلونة، كارليس فيلاروبي، في تصريحات سابقة أن فريقه سيلعب في نفس الدوري الذي يلعب فيه القطب الآخر في المدينة، إسبانيول، والشهير بالابن العاق لإقليم كتالونيا بسبب ولائه لحكومة العاصمة، مدريد.

بالمقابل، شدد رئيس الرابطة المحترفة الإسبانية، خافيير تيابس، على أن اختيار البطولة التي سيشارك فيها الفريق الكتالوني، لن يكون بيد برشلونة بعد الانفصال، وهو ما اعتبره عشاق النادي الكتالوني تهديدا صريحا بطرد فريقهم من الليغا.

واقع مر

لن يواجه برشلونة صعوبة كبرى في حال تم منعه من اللعب في الدوري الإسباني، بقدر ما سيجد الاتحاد نفسه في ورطة، إذ يشكل برشلونة أحد أهم العوامل الجاذبة لمتابعة الدوري الإسباني، الأمر الذي سيؤثر على شعبية "الليغا" حول العالم بالإضافة إلى الأزمة المالية التي ستقع فيها رابطة الأندية المحترفة في حال خسارة أحد أهم مصادر دخلها.

ولأسباب فنية ومالية، يبدو أن الاتحاد الإسباني لن يتمكن من التفريط ببرشلونة حتى في حال الاستقلال، بل ولن يستطيع أيضا الضغط على الفريق الكتالوني عبر تهديده بحرمانه من المشاركة في الليغا، فعندها سيكون باستطاعة برشلونة أن يلعب في الدوري الإيطالي أو الفرنسي أو حتى الإنجليزي.

برشلونة في الدوري الإنجليزي؟

نشرت المواقع الأوروبية، وعلى رأسها موقع "Goal" الشهير، تصريحات لوزير كتالوني، أشار إلى إمكانية التحاق برشلونة بالدوري الإنجليزي الممتاز في حال طرده من الدوري الإسباني.

على الطرف الآخر، يرى البعض أن مصير الفريق الكتالوني سيكون شبيها بمصير موناكو الفرنسي، إذ سيبقى يشارك في الدوري الإسباني كما يحدث مع فريق إمارة موناكو.