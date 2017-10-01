جيرارد بيكيه يشارك باستفتاء كتالونيا.. وسط اشتباكات بين الشرطة والمقترعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، في التصويت على استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وسط اشتباكات عنيفة بين المقترعين وشرطة العاصمة الإسبانية، مدريد، أسفرت عن عشرات الجرحى في عدة مدن كتالونية، منذ صباح الأحد.

ونشر بيكيه صورته عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" وهو يدلي بصوته وكتب فوقها "لقد شاركت بالتصويت، لا يمكن إيقافنا عندما نقف معا للدفاع عن الديمقراطية".

من جانبه، عبر قائد برشلونة السابق، كارليس بويول، عن وقوفه مع المقترعين عبر صحفته الرسمية على تويتر أيضا، إذ كتب "التصويت هو الديمقراطية".

ويشتهر بيكيه بدعمه لانفصال الإقليم عن إسبانيا، إذ عبر في عدة مناسبات عن مساندته للمنادين بالانفصال، لتطلق عليه جماهير برشلونة لقب "الرئيس"، بسبب مواقفه البطولية من وجهة نظرهم.

ويشهد الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسبانية، التي تلقت أوامر من حكومة مدريد بمنع إجراء الاستفتاء، لـ "عدم شرعيته"، في الوقت الذي يصر فيه أبناء كتالونيا على إجراء الاستفتاء، الأمر الذي سبب صداما أسفر عن عشرات المصابين.

يذكر أن برشلونة سيستقبل لاس بالماس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.