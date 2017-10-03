في يوم ميلاده.. هذه أبرز التصريحات المثيرة للجدل لزلاتان إبراهيموفيتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشتهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإعجابه الشديد بنفسه، وفي يوم ميلاده، نستعرض لكم أبرز التصريحات التي أدلى بها وأثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية والكروية حول العالم.

11 من 10

قال النجم السويدي في مقابلة أجراها مع CNN قبل بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة إن تقييمه لنفسه كان 10 من 10 قبل عامين، لكنه في عام 2016 رأى أن التقييم أصبح 11 من 10 وذلك على المستوى الكروي

أما على المستوى الشخصي فأعطى إبراهيموفيتش لنفسه 20 من 10، وهو الأمر الذي يدل على إعجاب هذا اللاعب بنفسه أو ما يسميه البعض "غرورا".

كأس العالم بدوني لا يعني شيء

أكد "إبرا" في عام 2013، أي قبل عام واحد من كأس العالم 2014 والذي أقيم في البرازيل، أن كأس العالم بدونه لا يستحق المشاهدة، وذلك بعد أن خسرت السويد أمام البرتغال في الملحق الأوروبي.

وقال إبراهيموفيتش حينها "لقد كانت هذه هي فرصتي الأخيرة لقيادة منتخب بلادي في كأس العالم، ولكن هناك أمر وحيد مؤكد، وهو أن كأس العالم بدوني لا يستحق المشاهدة".

الأسود لا تتعافى مثل باقي البشر

تعرض النجم السويدي إلى إصابة قوية أمام أندرلخت البلجيكي في بطولة الدوري الأوروبي، الأمر الذي أجبره على الغياب عن ما تبقى من الموسم الماضي، وما نتج عنه فسخ عقده من قبل مانشستر يونايتد قبل أن يعود إلى صفوف الفريق الأحمر لاحقا.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو له وهو يعمل من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها، وكتب فوقه "الأسود لا تتعافى مثل باقي البشر"، في إشارة لسرعة تعافيه من الإصابة.

جئت كملك ورحلت كأسطورة

انتقل إبراهيموفيتش إلى صفوف اليونايتد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلع الموسم الماضي، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" عن مشواره مع الفريق الباريسي "جئت كملك ورحلت كأسطورة".

لم أغادر أبدا لكني قمت بتطوير رقم القميص

نشر النجم السويدي صورة لقميصه الجديد مع اليونايتد والذي يحمل الرقم "10"، بعد ان كان يحمل رقم "9" الذي منح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وكتب "لم أرحل أبدا ولكنني طورت رقم القميص".