تعرف على فرص سوريا لتجاوز عقبة أستراليا وبلوغ الملحق العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب السوري بنظيره الأسترالي في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، الخميس، في مدينة مالاكا الماليزية، وسط حالة من التفاؤل من قبل الجماهير السورية التي تطمح إلى أن ترى منتخب بلادها يلعب في المونديال، فما هي فرص تأهل سوريا إلى الملحق العالمي على حساب أستراليا.

فوز في الذهاب والإياب

في حال نجح نسور قاسيون بتحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بأي نتيجة، سيبلغ السوريون الملحق العالمي الذي سيواجهون فيه رابع أمريكا الشمالية (الكونكاكف).

ويراهن المدرب أيمن الحكيم على أسلحته الهجومية، ولعل أبرزها، نجم نادي الأهلي السعودي، عمر السومة، ومهاجم الهلال السعودي، عمر خريبين، واللاعب المخضرم، فراس الخطيب.

فوز وتعادل

يعبر المنتخب السوري عقبة أستراليا في حال فوزه بإحدى مباراتي الملحق الآسيوي وتعادله في آخرى، إذ سيمتلك السوريون حينها أربع نقاط ليعبروا إلى الملحق العالمي.

وسيلعب نسور قاسيون بطموح تحقيق الفوز ذهابا، على أمل لعب مباراة الإياب بفرصتي الفوز والتعادل، ليقتربوا من بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم.

تعادل سلبي في الذهاب وإيجابي بالإياب

سيتأهل أبناء العاصمة السورية، دمشق، إلى الملحق العالمي في حال التعادل سلبيا في ماليزيا، وإيجابيا في أستراليا، أو التعادل إيجابيا في المباراتين، مع تسجيل أهداف أكثر خارج الأرص.

وبناء على ذلك، سيحاول السوريون الحفاظ على شباكهم نظيفة، دون استقبال أي هدف ليكفيهم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الإياب.

فوز وخسارة وفارق الأهداف

سيتم اللجوء إلى احتساب فرق الأهداف في حال فوز سوريا في مباراة وخسارتها في أخرى، إذ يجب أن يحقق المنتخب السوري فوزا بفارق أهداف أكبر من فوز أستراليا عليهم في المباراة الأخرى.

وفي حال فوز الفريقين بنفس الفارق من الأهداف، يتم احتساب الأهداف خارج الأرض، فيجب على السوريين أن يسجلوا أهدافا أكثر خارج أرضهم ليتأهلوا للملحق العالمي.