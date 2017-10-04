هل سينقذ ميسي الأرجنتين من مأزق التصفيات أم سيغيب عن كأس العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة حاسمة أمام منتخب بيرو، فجر الجمعة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، ويجب على "راقصي التانغو" تحقيق الفوز إذا ما أرادوا الإبقاء على فرصهم بالتأهل المباشر إلى المونديال الروسي، نستعرض لكم فرص تأهل الأرجنتين إلى كأس العالم.

يخشى متابعو كرة القدم، وعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من غياب نجمهم عن كأس العالم للمرة الأولى منذ أن ظهر كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وذلك بسبب معاناة الأرجنتين خلال التصفيات الحالية واحتلالها المركز الخامس المؤهل للملحق، فهل يخيب راقصو التانغو آمال جماهيرهم؟

مباراة مع المنافس المباشر

ستخوض الأرجنتين مباراة مصيرية مع البيرو على أرضية ملعب "بونبونيرا" في العاصمة الأرجنتينية، بيونس أيرس، ويجب أن تحقق الفوز في المباراة لتقفز إلى المركز الرابع متجاوزة منتخب البيرو الذي يتساوى معها بالنقاط بـ24 نقطة لكل منهما.

وفي حال خسارة راقصي التانغو، سيصبح تأهلهم المباشر للمونديال شبه مستحيل، فستبتعد عنهم البيرو بفارق ثلاث نقاط، مع تبقي جولة واحدة، ستلعب فيها الأرجنتين خارج أرضها أمام الإكوادور، والبيرو على أرضها مع كولومبيا.

تشيلي تتربص

لا تقتصر معاناة المنتخب الأرجنتيني على منافسته مع بيرو، فصاحب المركز السادس، تشيلي، ينتظر تعثره لخطف المركز الخامس منه وهو الأمر الذي يعني عدم تأهل الأرجنتين للملحق وغيابها رسميا عن كأس العالم 2018، وتملك تشيلي 23 نقطة مقابل 24 للأرجنتين.

ستلعب تشيلي مباراة سهلة نسبيا على أرضها أمام الإكوادور خلال الجولة القادمة، ومن المرجح أن تحقق النقاط الثلاث فيها، لذلك يتوجب على الأرجنتين تحقيق الفوز أمام بيرو للابتعاد عن المنتخب التشيلي.

دور البرازيل في الحسابات

سيستضيف المنتخب البرازيلي، والمتأهل رسميا إلى كأس العالم، نظيره التشيلي في الجولة الأخيرة من التصفيات، لذلك قد تلعب البرازيل دورا في إبعاد الأرجنتين عن المونديال، في حال خسرت الأولى أمام تشيلي وتعثرت الثانية في مباراتها الإكوادور.

ميسي المنقذ

ستنتظر الجماهير الأرجنتينية أن يظهر بطلها، ميسي، ويساهم في تحقيق الفوز على بيرو والإكوادور، لينقذها من المأزق الذي تعاني منه، فهل سيكون البرغوث قادرا على لعب دور المنقذ مع منتخب بلاده كما يفعل مع برشلونة؟