الجزيرة الإماراتي يعلن وصول لاعبه "المحتجز" لأبوظبي: ممارسات قطر إرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف نادي الجزيرة الإماراتي قيام السلطات القطرية باحتجاز لاعبه البرازيلي، روماريو ريكاردو دا سيلفا، خلال اليومين الماضيين، بـ "الممارسات الإرهابية"، وأكد أن لاعبه يمر بحالة نفسية سيئة بعد عملية الاحتجاز التي لم يعرف أسبابها حتى اللحظة، وفقا لبيان نشره النادي الإماراتي على صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وجاء في البيان "تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن وصول لاعب الفريق الأول بالنادي، البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا إلى العاصمة، أبوظبي، صباح اليوم الخميس، بعد انفراج أزمة احتجازه من قبل السلطات القطرية دون أي مبررات او توضيحات قانونية وذلك في الدوحة التي كان قد غادر إليها بإذن من ناديه، الجزيرة، لتسوية بعض الامور الشخصية الخاصة به".

وأضاف نادي "فخر أبوظبي" في بيانه "وكانت الشركة قد كلفت فريقا متخصصا بدراسة الوضع القانوني والإنساني للاعب أثناء احتجازه في قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي واتحاد كرة القدم الإماراتي والقنصلية البرازيلية في الدوحة، وأدت الجهود المتواصلة للفريق القانوني لنادي الجزيرة لإجبار السلطات القطرية على الإفراج عن اللاعب وإنهاء احتجازه، ما أدى في نهاية الأمر إلى عودته للعاصمة، أبوظبي".

وتابع الجزيرة في بيانه "ويعكف الفريق القانوني بالتنسيق مع إدارة نادي الجزيرة على إعداد مذكرة ضافية للجهات المحلية والقارية والعالمية المعنية بالأمر يوضح فيه حجم الأضرار النفسية البليغة التي وقعت على روماريو ريكاردو دا سيلفا، إثر احتجازه غير القانوني والمخالف لجميع الأعراف الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وتابع النادي مشيرا إلى المذكرة "ونوضح فيها أيضا الأضرار المادية والمعنوية البالغة التي وقعت على نادي الجزيرة، نتيجة لاحتجاز اللاعب في الدوحة من قبل السلطات القطرية التي بلغت مدى جديدا في ممارساتها الإرهابية التي امتدت هذه المرة وبشكل غير مسبوق للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص رغم مطالبة الاتحاد الدولي بعدم خلط الرياضة بالسياسة وإبعادها عن جميع أشكال التعصب".

وختم الجزيرة بيانه قائلا "وتؤكد شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم أنها ماضية في جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق النادي والشركة واللاعب وجميع الأطراف التي تضررت بشكل جسيم من الإرهاب الذي مارسته السلطات في قطر على اللاعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية والقانونية المعنية بالأمر".

يذكر أن السلطات القطرية كانت قد اجتجزت اللاعب البرازيلي الذي كان لاعبا في فريق الجيش القطري