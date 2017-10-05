سوريا تفرض التعادل على أستراليا وتحافظ على حظوظها بالوصول إلى المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرض المنتخب السوري تعادلا إيجابيا بهدف لمثله على نظيره الأسترالي، في مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018، والتي أقيمت في إقليم مالاكا في ماليزيا، ليبقي على حظوظه قائمة بالوصول للملحق العالمي المؤهل للمونديال.

فعلى أرضية ملعب "فاتح جيبات"، سجل المنتخب الأسترالي الهدف الأول عند الدقيقة 40، عبر اللاعب روبي كروس، بعد هفوة دفاعية سورية لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأستراليا.

وفي الشوط الثاني، انتفض نسور قاسيون وهددوا مرمى الحارس الأسترالي في عدة مناسبات بعد أن فرضوا ضغطا هجوميا كبيرا على الدفاعات الأسترالية، الأمر الذي أسفر عن حصولهم على ركلة جزاء، ترجمها النجم عمر السومة إلى هدف التعادل عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، يحتاج المنتخب السوري إلى تحقيق تعادل إيجابي بأكثر من هدف ليتأهل إلى الملحق العالمي أو إلى تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي ستلعب في مدينة سيدني الأسترالية في 10 من الشهر الجاري.