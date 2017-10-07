مدرب منتخب سوريا لـCNN: لن نستخدم الغيابات كمبرر أمام أستراليا والصومي قد يشارك

أجرى الحوار: عبيدة نفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب المنتخب السوري، أيمن الحكيم، أن المنتخب السوري أصبح يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تجاوز الصعوبات حتى عند غياب عدد كبير من نجوم الفريق، ولفت إلى أنه اختار الوقت المناسب لإشراك فراس الخطيب في مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 أمام أستراليا، وذلك في حوار أجراه مع CNN، قبل مباراة الإياب ضد أستراليا في سيدني، المقررة الثلاثاء المقبل.

كيف تسير تحضيرات المنتخب السوري لمباراة الإياب أمام أستراليا؟

غادرنا ماليزيا بعد مباراة الذهاب مباشرة وقمنا بعملية استشفاء لبعض اللاعبين، كما خضنا حصتين تدريب، واحدة صباحية وأخرى مسائية، نعاني من بعض الغيابات، كما أننا نسابق الزمن بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب وظروف السفر من ماليزيا إلى أستراليا.

نركز الآن على المباراة القادمة مع دخول لاعبين جدد على التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الغيابات الخمسة التي ترهق أي منتخب، لكنني لن أستخدم قضية الغيابات كمبرر في مباراة الإياب.

لماذا لم يتم استدعاء عبد الله الشامي للمنتخب؟

لأنه لم يخض أي مباراة مع فريقه حتى الآن ولم يلعب منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، ولو سمعت تصريحات المدير الفني للنادي الأهلي لعلمت سبب عدم استدعائه، الشامي لم يثبت أحقيته حتى الآن للعب في المنتخب، ولا أستطيع أن أستدعيه لأنه انتقل إلى الأهلي المصري فحسب.

لماذا أشركت فهد اليوسف كظهير أيمن في مباراة الذهاب؟

لقد راقبت اللاعبين في الدوريات، وأشاهد جميع المباريات التي يخوضها لاعبو المنتخب، وإشراك اليوسف كظهير يعتبر نقطة إيجابية أرجو من الجميع أن ينتبه لها، فأن تشرك لاعبا بغير مركزه ويقدم مستوى متميز أمام أستراليا، فهذا يدل على ثقة متبادلة بين اللاعب والمدرب.

أنا أفضل أن أعتمد دائما على اللاعبين الذين خاضوا مباريات دولية مع المنتخب وأن أغير مراكزهم وفقا للظروف والمعطيات على استدعاء لاعبين جدد لم يخوضوا مباريات مع أنديتهم منذ فترة طويلة.

يرى البعض أنك تأخرت بإشراك فراس الخطيب أمام أستراليا.. كيف ترد؟

لقد كانت وضعية الفريق جيدة جدا وقت التبديل، وعندما شعرت أن عطاء محمود المواس وعمر خريبين قد قل بسبب المجهود الذي بذلاه، قمت على الفور بتديلهما وإدخال الخطيب ومارديك مارديكيان، ومنذ دخول هذا الثنائي زاد الضغط على أستراليا ولذلك نكون قد نجحنا بالتبديل والتوقيت.

أما السبب الثاني، فهو أن اللاعب يوسف قلفا تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول واضطررت إلى تبديله، وبذلك يكون قد تبقى لي تبديلين كان يجب أن أوزعهما بالطريقة الأفضل على مدار دقائق المباراة.

هل سيتم إشراك غابرييل الصومي في الإياب؟

الصومي لم يلعب المباراة الأولى لأنه وصل الثلاثاء، أي قبل المباراة بيومين وهو وقت غير كاف لخلق انسجام بينه وبين باقي اللاعبين، من الممكن أن نشركه في مباراة الإياب لكنني لا أستطيع أن أكشف معلومات أكثر عن هذا الأمر.

كيف ستتعامل مع غياب اللاعبين الخمسة عن الفريق؟

الحمدلله، المنتخب السوري أصبح لديه ميزة لا تمتلكها بقية المنتخبات، وهي أنه لا يتأثر بالغيابات، فنحن لدينا دائما الحلول في حال غياب بعض اللاعبين، وذلك لأننا عملنا على تجهيز 30 لاعبا للتصفيات وليس 11 لاعبا فحسب.

لمذا وقع عمر السومة في مصيدة التسلل عدة مرات؟

لن أبرر للسومة، ولكن كان هناك نوع من التسرع من قبل لاعبي الوسط في توزيع الكرات باتجاه عمر، إذ كان من الأفضل في عدة مرات تمرير الكرة إلى لاعب آخر قبل تمريرها للسومة، لكن التسرع جاء بسبب رغبة اللاعبين بتسجيل هدف في مرمى أستراليا، وهذا الأمر ينطبق على السومة أيضا، الذي كان متحمسا للتسجيل فوقع في مصيدة التسلل أكثر من مرة.