هيئة الرياضة السعودية توقع مع الأسطورة أوليفر كان لحل أزمة حراسة المرمى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت هيئة الرياضة السعودية عقدا مع أسطورة الحراسة الألمانية، أوليفر كان، ليشرف على أكاديمية مختصة بتحضير حراس مرمى للفرق والمنتخب السعودي مستقبلا، وذلك في خطوة من أجل حل مشكلة حراسة المرمى التي يعاني منها الأخضر السعودي خلال السنوات الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إنه "رغبة في تطوير مستويات لاعبي كرة القدم بما يتوافق مع أحدث أساليب كرة القدم وتطورها وتحقيقا لصناعة جيل رياضي متفوق في هذه اللعبة الشعبية فقد قررت الهيئة، دعما لخطة الاتحاد السعودي نحو مستقبل أفضل لكرة القدم، تأسيس أكاديمية متخصصة في مركز حراسة المرمى".

وأضاف البيان: "وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عقدا مع الحارس الألماني العالمي أوليفر كان، الذي سيتولى بموجبه الإشراف والإدارة لهذه الأكاديمية التي ستحمل اسم أكاديمية أوليفر كان الدولية، وستكون متاحة لكل المستفيدين والراغبين من مختلف دول العالم على أن تكون مدينة الرياض مقرا لها".

وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي، لحل مشكلة حراسة المرمى التي يعاني منها الأخضر في السنوات الأخيرة. فمنذ اعتزال محمد الدعيع، تعاقبت عدة أسماء على حراسة مرمى المنتخب السعودي لكن لم ينجح أي منها في فرض نفسه كحارس ثابت للفريق.

يذكر أن حراس مرمى المنتخب السعودي كانوا قد تلقوا العديد من الانتقادات خلال تصفيات كأس العالم 2018، والتي تأهل عبرها الأخضر إلى نهائيات مونديال روسيا، من قبل الجماهير والإعلاميين السعوديين.