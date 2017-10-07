تونس تكتسح غينيا وتصبح على بعد نقطة من مونديال روسيا

دبي،الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح المنتخب التونسي مضيفه الغيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد أن تأخر التونسيون بهدف نظيف في بداية الشوط الأول، في الوقت الذي فازت فيه الكونغو الديمقراطية على ليبيا، لتؤجل تأهل نسور قرطاج للجولة الأخيرة.

فعلى أرضية ملعب 28 سبتمبر، في العاصمة الغينية، كوناكري، تقدم أصحاب الأرض أولا عند الدقيقة 37 عبر اللاعب نابي كيتا، قبل أن يتعادل يوسف المساكني لتونس من ركلة حرة مباشرة مميزة قبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة.

وفي الشوط الثاني، سجل المساكني الهدف الثاني لتونس عند الدقيقة 75، قبل أن يطلق محمد أمين بن عمر رصاصة الرحمة على غينيا بالهدف الثالث عند الدقيقة 84، ليختتم بعد ذلك المساكني مهرجان أهداف النسور بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذا الفوز التاريخي، وصلت تونس إلى نقطتها رقم 13 متفوقة على الكونغو الديمقراطية بثلاث نقاط، مع تبقي مباراة وحيدة لها أمام ليبيا، على أرضه، يحتاج نسور قرطاج فيها إلى التعادل لضمان التأهل إلى مونديال روسيا.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها تونس الفوز على غينيا في غينيا، خلال مواجهات الفريقين عبر التاريخ.