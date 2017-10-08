ليلة طال انتظارها.. مصر تسعى للفوز على الكونغو وبلوغ المونديال الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف المنتخب المصري نظيره منتخب الكونغو، على أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية المصرية، بمبارة ستؤهل مصر مباشرة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، في حال تحقيق الفوز فيها، لذلك سيكون الشعب المصري على موعد مع ليلة تاريخية طال انتظارها، في الإسكندرية.

فبعد أن قدمت غانا هدية ثمينة لمصر بتعادلها مع أوغندا، أصبح يحتاج الفراعنة إلى ثلاث نقاط أمام الكونغو للعبور إلى المونديال دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة من التصفيات.

تاريخيا، فاز الفراعنة في ست مباريات وانتصرت الكونغو في مباراة واحدة، ولم يسبق أن حدثت نتيجة التعادل بين الفريقين، كما لم تخسر مصر أي مباراة أمام الكونغو على أرضها وبين جماهيرها وهو الأمر الذي يعطي جرعة معنوية إضافية للمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بخطة هجومية من أجل حسم المباراة مبكرا وتجنب الدخول في حسابات معقدة في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وسيعتمد الفراعنة على انطلاقات النجم محمد صلاح في الهجوم، وسيعولون على مستوى نجم أرنسال الإنجليزي محمد النني في وسط الملعب، وسيراهنون على صلابة مدافع ويست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي في الخلف، بالإضافة إلى وجود "السد العالي"، عصام الحضري في حراسة المرمى.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة، برصيد تسع نقاط قبل مباراته مع الكونغو، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن أوغندا التي يتبقى لها مباراة واحدة فقط.

يذكر أن مصر ستلعب آخر مبارياتها في التصفيات أمام غانا خارج أرضها، لذلك يسعى الفراعنة إلى حسم التأهل من مباراة الكونغو، لتجنب مفاجآت "النجوم السوداء" في الجولة الأخيرة.