الحلم يقترب.. المغرب يتألق ويكتسح الغابون بثلاثية في الدار البيضاء

دبي،الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق المنتخب المغربي وقدم مباراة تاريخية أمام نظيره الغابوني، إذ اكتسحه بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 عن القارة الأفريقية، ليصبح أسود الأطلس على بعد نقطة وحيدة يجب أن يأخذوها من ساحل العاج، ليبلغوا المونديال للمرة الأولى منذ عام 1998.

فعلى أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء، تقدم المنتخب المغربي عبر اللاعب خالد بوطيب، عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز بوطيب نفسه تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني، عند الدقيقة 56، قبل أن يختتم اللاعب نفسه مهرجان أهداف المغرب بالهدف الثالث عند الدقيقة 72.

وبهذا الفوز العريض، تصدر أسود الأطلس مجموعتهم برصيد تسع نقاط، على بعد نقطة وحيدة من ساحل العاج، إذ يحتاج المغرب لنقطة التعادل مع ساحل العاج في المباراة الأخيرة بالتصفيات ليبلغ المونديال الروسي.