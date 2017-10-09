لاعب ريال مدريد يثير انتقادات بوضع علم إسرائيل فوق صورته مع "قبة الصخرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر لاعب ريال مدريد الشاب، ماركو أسينسيو، صورته بجانب "قبة الصخرة " في مدينة القدس ووضع فوق الصورة علم إسرائيل مشيرا إلى أنه في زيارة إلى صرح ثقافي مميز، الأمر الذي أثار غضب وانتقادات لنشطاء اعترضوا على وجود العلم فوق الصورة.

ونشر أسينسيو صورته عبر الصفحة الرسمية على موقع "تويتر"، وكتب فوقها "في زيارة إلى صرح ثقافي هام"، وأرفق الصورة بعلم إسرائيل.

وأثارت تغريدة اللاعب الإسباني الشاب غضب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم في التعليقات على الصورة.

يذكر أن اللاعب الشاب سيلعب مباراة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، مع منتخب بلاده أمام منتخب إسرائيل، بعد أن تأهلت إسبانيا رسميا إلى كأس العالم.