الإمارات أول المهنئين لمصر بالتأهل للمونديال.. وقطر تهنئ "الشعب المصري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، أول المهنئين لمصر بالتأهل إلى كاس العالم 2018 في روسيا، للمرة الأولى منذ 1990، فيما وجهت قطر تهنئتها إلى "الشعب المصري".

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مبروك يا مصر.. ومبروك لكل العرب.. صعود المنتخب لكأس العالم.. ليلة عربية جميلة.. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج.. كبيرة يا مصر دائما".

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر: "أبارك لمصر تأهل منتخبها إلى كأس العالم 2018 في روسيا.. إنجاز آخر مشرف للعرب جميعا.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق".

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتأهل منتخب بلاده لكأس العالم2018.

وكتب الشيخ وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة عبر تويتر: "فرحة مصر فرحتنا… ألف مبروك لشعب مصر الشقيق". وأضاف في تغريدة أخرى: "أم الدنيا وبس …تحيا مصر".

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي: "مبروك للشعب المصري تأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا"، وذلك في ظل انقطاع العلاقات الرسمية بين القاهرة والدوحة.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد تغلب على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة قبل الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2018، عن قارة أفريقيا، ليعبر للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه.