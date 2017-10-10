عصام الحضري لـ CNN: الوصول للمونديال أعظم إنجازاتي وحياتي كلها صعبة

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر (CNN) – أكد أسطورة الحراسة المصرية، عصام الحضري، في مقابلة مع CNN بالعربية، أن الوصول لمونديال 2018 هو أعظم إنجازاته برغم كثرتها لأنها أهم وأقوى بطولة كرة قدم في العالم، وأشار إلى أنه أثبت للجميع أنه قادر على تحقيق حلمه في سن الـ 44 عام ليكون أكبر لاعب يشارك في كأس العالم وقتها، إذ سيكون قد تخطى عامه الـ 45.

وكان هذا نص الحوار:

هل شعرت أن المنتخب سيصل لنهائيات كاس العالم بعد الكرة التي أنقذتها قبل تقدم المنتخب بالهدف الأول؟

بخبرتي عرفت أن الله كتب لمصر التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد أن أنقذت تلك الفرصة الخطيرة، ولو سجل منتخب الكونغو هذه الفرصة لأصبحت الأمور صعبة على المنتخب، خاصة وأن النتيجة كانت التعادل السلبي، وبعد أن نجحت في التصدي لها شعرت أن الخير قادم.

الم ينتابك القلق بعد هدف التعادل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق؟

انتابني شعورا بالقلق ما بين الدقيقة 88 وحتى الدقيقة 90 في هذا الوقت كان لدي إحساسا أن الأمور أصبحت صعبة بالفعل، لكن بعد أن رأيت الحكم يحتسب خمس دقائق وقتا بدل ضائع تبدل شعوري وأصبحت على يقين أن المنتخب سيسجل هدف الفوز، بدليل أنني ومحمد صلاح طالبنا الجمهور بتشجيع اللاعبين.

شاهدت ركلة الجزاء التي أحرز منها صلاح هدف الفوز؟

لم أعط ظهري للملعب خلال تسديد ركلة الجزاء على غير عادتي لأن ثقتي كانت كبيرة في أن صلاح سيسجل منها هدف التأهل للمونديال.

لماذا سدد صلاح ركلة الجزاء بهذه القوة على غير عادته؟

اكتسب صلاح خبرات كبيرة من الإحتراف وأصبحت ثقته في نفسه أكبر مما كانت عليه، وتدرب على تسديد ضربات الجزاء بهذه الطريقة خلال معسكر المنتخب الأخير كثيرا، وللعلم فقد نجحت في صد ضربتي جزاء من صلاح خلال التدريبات الأخيرة وهو يسددها بهذه الطريقة من بين ثلاث ضربات جزاء سددها علي.

ماذا قال المدير الفني هيكتور كوبر للاعبين بين شوطي المباراة والنتيجة تعادل سلبي؟

لم يتحدث كثيرا في الأمور الفنية وطالب اللاعبين بالهدوء والبعد عن التسرع الذي كان عليه الفريق في الشوط الأول لأن هذا التسرع أثر على تركيزنا وأكد للاعبين أنهم سيفوزوا بالمباراة.

هل أثرت نتيجة لقاء أوغندا وغانا على اللاعبين قبل لقاء الكونغو بـ 24 ساعة؟

اللاعبون كانوا على علم إن أمامنا 6 نقاط نريد الحصول عليها بصرف النظر عن نتيجة لقاء أوغندا وغانا، ولاشك أن تعادل أوغندا أراح اللاعبين وأعطاهم حماسا ورغبة في إنهاء التصفيات قبل الجولة الأخيرة، الفريق كله تابع اللقاء قبل التدريب الأخير.

ما هى أهم بطولة حققتها من بين بطولات أمم أفريقيا الأربعة والبطولات العديدة التي حققتها مع النادي الأهلي وأخيرا الوصول لكاس العالم؟

التأهل لنهائيات كأس العالم أغلى من كل البطولات التي حققتها في مشواري الكروي، رغم أن كل الألقاب التي حققتها غالية على نفسي، لكن يبقى الوصول لكأس العالم هو الأغلى لأنها أهم وأقوى بطولات العالم كله.

ما هى أصعب لحظة مرت عليك خلال مشوارك الطويل؟

حياتي كلها صعبة سواء تدريبي أو حين أكون جالسا مع أسرتي أو أصدقائي وحتى خلال استعدادي للخلود للنوم، بالإضافة إلى الساعات التي تسبق أي مباراة، قد لا يعلم البعض أني لعبت مباراة الكونغو الأخيرة ولم أنم سوى ثلاث ساعات فقط لأني أفكر في الجمهور الذي سيكون متواجدا في الملعب بخلاف 104 مليون مصري ينتظرون هذه المباراة على أحر من الجمر.

ما هو أصعب شيء كان في التصفيات؟

الصعب في الأمر أن المجموعة التي كنا فيها في التصفيات هى نفس المنتخبات التي كانت معنا في نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة.

هل ستستمر في الملاعب بعد كأس العالم؟

مازال في عقدي مع نادي التعاون موسم أخر بخلاف هذا الموسم باتفاق الطرفين.