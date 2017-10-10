فريق "الفايكنيغ" يدخل التاريخ بتأهله لمونديال 2018
"الفايكنيغ" يدخل التاريخ بتأهله لمونديال 2018
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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دخلت أيسلندا تاريخ كرة القدم بعد أن أصبحت أصغر دولة في عدد السكان تتأهل لكأس العالم، وذلك عندما فازت على كوسوفو بنتيجة 2-0 في الـ 9 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.
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