فريق "الفايكنيغ" يدخل التاريخ بتأهله لمونديال 2018

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دخلت أيسلندا تاريخ كرة القدم بعد أن أصبحت أصغر دولة في عدد السكان تتأهل لكأس العالم، وذلك عندما فازت على كوسوفو بنتيجة 2-0 في الـ 9 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.