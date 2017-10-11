أفيخاي أدرعي يوجه تحية خاصة لقائد ريال مدريد على "أخلاقه وتسامحه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "تحية خاصة" لقائد ريال مدريد الإسباني وقلب دفاعه، سيرجيو راموس، بعد أن نشر صورته وهو يحتضن طفلا قال أدرعي إنه ابن أحد قتلى الشرطة الإسرائيلية في القدس، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر أدرعي صورة لراموس برفقة الطفل وكتب: "عندما سمع لاعب المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أن طفلا في قرية المغار شمال إسرائيل سمي على اسمه وهو ابن الشهيد البطل، الشرطي هايل ستاوي، الذي قتل في عملية إرهابية في المسجد الأقصى"، حسب تعبيره.

وأضاف الضابط الإسرائيلي "ذهب (راموس) لمواساة العائلة على الفقد الكبير، فيكون راموس الصغير مرآة والده المرحوم في كل ما أحبه، فأبطال كرة القدم ليسوا فقط أناس يجيدون الرياضة بل مثل وقدوة في تصرفاتهم وأخلاقهم وتسامحهم"، حسبما قال أدرعي.

وشارك راموس مع منتخب بلاده في المباراة الأخيرة لمنتخب "لا روخا" في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، التي هزم فيها منتخب إسرائيل بهدف نظيف.

يذكر أن لاعب ريال مدريد الآخر، ماركو أسينسيو، كان أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي حين نشر صورته بجانب قبة الصخرة وأرفقها بعلم إسرائيل.