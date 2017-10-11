صاحب الإحتفال المميز لـ CNN: كرة القدم ساعدتني على تجاوز أحزاني.. ولم أتوقع أن أصبح مشهورا

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر (CNN) -- ولد الشاب محمود عبده قبل عام من تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وذلك في مونديال إيطاليا 1990، وفي العام الذي تأهل فيه الفراعنة لمونديال روسيا 2018، أصبح عبده من المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تناقلت وسائل الإعلام صورته وهو يحتفل بطريقة "بهلوانية" بعد فوز منتخب مصر على الكونغو وضمان التأهل لنهائيات كاس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فماذا قال في الحوار الذي أجراه مع CNN.

عرفنا بنفسك وبعملك

إسمي محمود عبده، أعمل محاميا بخلاف عملي في محل ملابس لتحسين دخلي الشهري، وأسكن في مدينة السلام بالقاهرة.

كيف علمت بحكاية الصورة التي جعلتك مصدر اهتمام وسائل الإعلام؟

عدت إلى بيتي بالقاهرة الساعة الرابعة فجرا ونمت على الفور لأني كنت مجهدا للغاية من المجهود الذي بذلته خلال المباراة، وفوجئت والدتي بالجيران يطرقون باب المنزل مبكرا ويبلغوها أن هناك من يبحث عني لدرجة أن الوالدة خافت أن يكون هناك أمرا سيئا قد حدث.

أيقظتني أمي فورا وعلمت أن هناك محطات فضائية ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية يبحثون عني بسبب الصورة، بخلاف أخرين يريدون مساعدتي، فعلمت أن كل هذا بسبب صورة ألتقطت لي في ملعب برج العرب وأنا أرقص على عكازي.

هل تذهب إلى ملاعب كرة القدم بصفة مستمرة؟

حريص على مشاهدة مباريات كرة القدم من الملاعب المختلفة وليس ملعب برج العرب فحسب، وقررت الذهاب لحضور لقاء مصر والكونغو حتى أكون جزءا من حدث تاريخي لو فاز المنتخب، خاصة وأني لم أعش تلك اللحظة من قبل لأنني كنتب أبلغ من العمر عاما واحدا عندما لعب منتخب مصر نهائيات كأس العالم أخر مرة عام 1990 بإيطاليا.

هل توقعت أن تلتقطك عدسة مصور عندما قمت بالحركة الشهيرة؟

عندما أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة جريت داخل الملعب فرحا وقمت بالحركة ولم أتوقع أن يتم تصويرها لأن الملعب كان مزدحما بالجماهير التي دخلت إلى الملعب احتفالا بالفوز والوصول لنهائيات كأس العالم.

كنت تتخيل أن تلك الصورة ستجعلك مشهورا بهذا الشكل؟

عندما قمت بالحركة التي التقطتها عدسة المصور كنت أريد أن أرسل رسالة للجميع فحواها أن الإنسان قادر على صنع أي شيء بصرف النظر عن الإعاقة الجسدية، لأن الإعاقة الحقيقة في الفكر، كما أن هذه الحركة لم تكن الأولى لي، فقد سبق وأن قمت بها قبل فترة في الغردقة ووضعتها على صفحتي الشخصية على الفيس بوك وكتبت عليها "أهم حاجة الإرادة"، ولم أتخيل أن تجعلني هذه اللقطة مشهورا.

ما سبب إعاقتك؟

تعرضت لحادث دهس بسيارة منذ أن كان عمري 6 سنوات، كان نتيجتها بتر في الساق اليمنى من منطقة الركبة.

هل حزنت أن الفيفا نفى أن يكون قد اعتمد صورتك كمصدر للبهجة والسعادة في كرة القدم كما قيل بعد المباراة؟

لم أحزن على الإطلاق لأني عندما قمت بتلك الحركة لم أكن أريد من ورائها شيئا، لكني كنت أهدف إلى أن أقول للجميع أن الإعاقة لا توقف انسان عن تحقيق ما يريده، وأن المصريين قادرين على تحقيق كل شيء، والإعاقة لا يجب أن تكون مبررا لتوقف الإنسان عند حد معين.

ماذا كان رد فعلك عقب كل هدف في لقاء مصر والكونغو؟

رقصت بعد هدف صلاح الأول، بعد هدف التعادل للكونغو نمت على الأرض وبكيت خوفا من ضياع حلم المونديال، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني لمصر جلست على ركبتي ترقبا لتسديد ضربة الجزاء، وعندما سجل صلاح هدف الفوز كررت النوم على الأرض وبكيت لكن هذه المرة كان بكاء الفرحة.

ماذا كان رد فعل لاعبي منتخب مصر معك بعد المباراة؟

عدد من لاعبي المنتخب جروا علي، ورقص معي مؤمن زكريا ومحمود عبد المنعم "كهربا" احتفالا بالانتصار الصعب.

ماذا تمثل لك كرة القدم؟

كرة القدم من أهم الأشياء في حياتي، فقد غيرت شخصيتي وجعلتني أمتلك إرادة من حديد بقدم واحدة، واستغرقت وقتا طويلا للتأقلم مع الحياة، لكني تحاملت على نفسي وتخطيت أحزاني بسبب كرة القدم وتفوقت في الركض على الكثير من الأسوياء والفضل يرجع لما تعلمته من كرة القدم .

هل تمارس لعب كرة القدم؟

إعاقتي لم تمنعني من أي شيء، ومارست كرة القدم على العكاز في الشارع ولم أسمح لشيء بإيقاف حياتي، وحصلت على كأس أحسن لاعب في بطولة خاصة بشباب دعم مصر.

من الفريق الذي تشجعه؟

أنا أهلاوي، ومجلس إدارة النادي الأهلي كرمني عقب المباراة خلال احتفاله بالجهاز الفني للمنتخب وأعضاء مجلس إدارة إتحاد كرة القدم بعد الوصول لنهائيات كأس العالم.