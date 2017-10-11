محمد أبوتريكة يعلّق على مطالب عودته من الاعتزال لقيادة منتخب مصر.. وهذا هو موقف اتحاد الكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي المعتزل والمنتخب المصري، على مطالبات الجماهير بعودته من الاعتزال، والمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، قائلاً إنه لا "يسرق مجهود الآخرين."

وكتب أبوتريكة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء: "مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث."

وكان وسم #تريكه_في_كاس_العالم قد احتل مرتبة متقدمة بين الهاشاتاغات الأكثر نشاطا في مصر، حيث طالبت الجماهير بضرورة عودة ابو تريكة لتمثيل الفراعنة في مونديال روسيا.

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من جهته، نفى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم،" مناقشة عودة محمد أبوتريكة، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر، واصفاً هذا الأمر بأنه محاولة لإفساد الفرحة بمحمد صلاح.