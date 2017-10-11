خمسة مكاسب معنوية حصدها ليونيل ميسي من قيادة الأرجنتين إلى كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده من شبح الغياب عن كأس العالم 2018، بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الإكوادور، ليصعد راقصو التانغو مباشرة إلى المونديال الروسي، كما ستكون هذه هي المشاركة الرابعة لميسي في المونديال، فكيف سيؤثر هذا الإنجاز على اداء اللاعب في الفترة القادمة.

ميسي البطل

أصبح ميسي البطل القومي الأول في الأرجنتين بعد أن سجل الثلاثية في مرمى الإكوادور، وحاز على ثقة زملائه اللاعبين بالإضافة إلى الإشادة التي تلقاها من قبل الصحف المحلية والعالمية، وهو الأمر الذي سيجعل اللاعب يلعب بضغوطات أقل وبروح معنوية أعلى.

علاقة جيدة مع المدرب

ستتحسن علاقة ميسي ومدربه،، خورخي سامباولي، بعد أن أنقذ الأول مدربه من مقصلة الخروج من تدريب المنتخب الأرجنتيني بالثلاثية التي سجلها، لذلك من المتوقع أن يزيد الانسجام والثقة بين المدرب ونجم الفريق.

توحد اللاعبين خلفه

سيدعم جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني، نجمهم الأول بعد أن ضمن لهم المشاركة في كأس العالم، لذلك سيتم تجاوز جميع الخلافات، ولعل أبرزها، الخلاف الذي حدث بين ميسي وباولو ديبالا، والذي تحدثت عنه الصحف مرار في الفترة الماضية.

حلم اللقب العالمي

سيشارك ميسي في المونديال بطموح تحقيق اللقب، وذلك بعد أن أصبح يمتلك خبرة كبيرة في المحفل العالمي إثر مشاركته في النسخ الثلاث السابقة، وهو الأمر الذي تحلم به جماهير راقصي التانغو.

برشلونة الرابح الأكبر

سيستفيد برشلونة مما فعله نجمه مع منتخب بلاده، إذ سيعود ميسي للفريق الكتالوني منتعشا بالوصول إلى كأس العالم وهو الأمر الذي سيؤثر إبجابا على مستواه مع برشلونة خلال الجولات المقبلة من الدوري الإسباني ودوري الأبطال.