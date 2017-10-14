القمة خيبت آمال المتابعين.. كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد ينتهي بالتعادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خيب "كلاسيكو إنجلترا" بين ليفربول ومانشستر يونايتد آمال محبي الفريقين ومتابعي كرة القدم، بعد أن انتهى سلبي النتيجة والأداء، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفسح اليونايتد المجال لمانشستر سيتي من أجل تصدر البريميرليغ في هذه الجولة.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد رود" في مدينة ليفربول، انتهى الشوط الأول كما بدأ، مع بعض المحاولات الخجولة من الفريقين، إذ كان النجم المصري محمد صلاح مصدر الخطورة لأصحاب الأرض في حين لم ينجح اليونايتد في تشكيل الخطورة على مرمى ليفربول سوى في مناسبة واحدة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو.

تطلعت الجماهير إلى الشوط الثاني، الذي كان من المتوقع أن يكون قويا بين ويشهد أهدافا، لكن الفريقان خيبا آمال الجماهير بالمستوى الباهت الذي قدماه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بهدف لمثله.

وتأثر كلاسيوك إنجلترا بالمباريات الدولية التي خاضها اللاعبون مع منتخب بلادهم، فظهر عليهم الإرهاق بسبب السفر إلى قارات مختلفة وخوض مباريات صعبة من أجل التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وبتعادل ليفربول واليونايتد، وصل الثاني إلى نقطته رقم 20، ليتصدر الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن السيتي، قبل مباراة الأخير وستوك سيتي، في حين حقق ليفربول نقطته رقم 13، ليصبح في المركز السادس مؤقتا، ويبتعد عن فرق الصدارة.