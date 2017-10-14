المصري ميدو يدافع عن القطري ناصر الخليفي: أثق في نزاهة صديقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، أحمد حسام "ميدو" عن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، على خلفية فتح تحقيق جنائي صد الأخير من قبل الإدعاء العام السويسري، بشأن حصول قناة "بي إن سبورتس" على حقوق نقل مباريات بطولتي كأس العالم 2026 و2030.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "أثق في نزاهة صديقي ناصر الخليفي وواثق بأنه سيعبر هذه المحنة بسلام.. كن قويا كما عهدناك دائما".

وأضاف اللاعب المصري السابق "ناصر الخليفي واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي ولا أصدق أبدا ولو لدقيقة أنه متورط في أي شيء مشبوه"، حسب تعبيره.

وكان ميدو محللا رياضيا في القناة القطرية التي يترأس الخليفي مجلس إدارتها، قبل أن يعلن الأول انفصاله عن "بي إن سبورت" على خلفية مقاطعة مصر والإمارات والسعودية لقطر.

يذكر أن الإدعاء العام السويسري كان قد فتح تحقيقا ضد الخليفي بشأن مخالفات وسوء إدارة بشأن حصول القناة القطرية على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030.

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