بعد غياب 8 جولات.. رونالدو يسجل في "الليغا" ويقود ريال مدريد لفوز صعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد، إلى فوز صعب على مضيفه خيتافي، بعد أن سجل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح الفريق الملكي، ليسجل رونالدو هدفه الأول في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "كولوسوم ألفونسو بيريز"، تقدم الريال أولا عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض بتعديل النتيجة عند الدقيقة 56، عبر اللاعب الإسباني خورخي مولينا، قبل أن يظهر رونالدو ويسجل هدف الفوز للريال عند الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 17، ليقفز للمركز الثاني مؤقتا، ويصبح على بعد أربع نقاط من برشلونة، الذي سيواجه أتلتيكو مدريد في وقت لاحق السبت.

يذكر أن "صاروخ ماديرا" سجل هدفه الأول في "الليغا" خلال الموسم الحالي، بعد غياب دام لثماني جولات.