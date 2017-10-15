برشلونة يتعادل مع أتلتيكو مدريد ويفقد أول نقطتين في الدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتزع برشلونة نقطة ثمينة من مضيفه أتلتيكو مدريد، حين تعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني، لتنتهي سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

فعلى أرضية ملعب "ميتروبوليتان" في العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم أتلتيكو مدريد في الشوط الأول عبر اللاعب الإسباني ساؤول نيغويز، عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتيكو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تحسن مستوى العملاق الكتالوني، وفرض لاعبو برشلونة ضغطا كبيرا على أصحاب الأرض، ليثمر ذلك عن تسجيل هدف التعادل عبر المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، حقق برشلونة نقطته رقم 22، ليبتعد في الصدارة عن أقرب ملاحقيه، ريال مدريد، بخمس نقاط، في حين وصل أتلتيكو إلى نقطته رقم 16، في المركز الثالث.

يذكر أن أبناء العاصمة الإسبانية أنهوا سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية، إذ فاز أبناء كتالونيا في المباريات السبع الماضية في الليغا.