السعودية تدعو المنتخب المصري لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت هيئة الرياضة السعودية، المنتخب المصري، لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، بعد أن تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018، ليلتحقوا بالمنتخب السعودي الذي كان أول فريق عربي يبلغ المونديال الروسي، وجاءت الدعوة على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع "تويتر".

وجاء في التغريدة التي نشرتها الهيئة "وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاد تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة وذلك تقديرا للإنجاز الذي تحقق لمنتخب جمهورية مصر الشقيقة ببلوغ نهائيات كأس العالم 2018".

وتأهل المنتخبان المصري والسعودي إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ليشارك المنتخبان العربيان سويا في المونيال للمرة الأولى في التاريخ.

يذكر أن الهيئات والكيانات الرياضية السعودية كانت قد قدمت التهاني للمنتخب المصري بعد وصوله إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.