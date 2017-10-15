ليونيل ميسي ينتظر مولودا جديدا في عام كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مولودا ثالثا، وذلك حسبما أعلنت زوجته، أنتونيلا روكوزو، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، ما يعني أنها ستضع مولودها في عام 2018، فهل يحقق ميسي كأس العالم ويرزق بالطفل الثالث في نفس عام المونديال؟

ونشرت روكوزو صورة تجمعها بميسي وولديهما، وكتبت: "العائلة ستتكون من 5 أشخاص"، في إشارة إلى أنها حامل بالطفل الثالث، لتزف خبرا سارا لعشاق "ليو".

ومن المتوقع أن تضع زوجة ميسي مولودها في عام 2018، وهو العام نفسه الذي سيشارك فيه البرغوث الأرجنتيني مع منتخب بلاده في كأس العالم، فهل يحقق اللقب أخيرا؟

من جانبها كتبت صحيفة "ميرور" البريطانية عنوانا قالت فيه: "ميسي يسجل هاتريك (ثلاثة أهداف) بعد أن أعلنت زوجته أنها حامل بطفل ثالث"، حسب تعبير الصحيفة.