المنتخب السعودي يواجه البرتغال استعدادا للمشاركة في كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجراء مباراة ودية للمنتخب مع نظيره البرتغالي في 10 من توفمبر/تشرين ثاني المقبل، في إطار تحضيرات الأخضر السعودي لكأس العالم 2018، لتكون هذه المواجهة فرصة ثمينة للاعبين السعوديين من أجل الاحتكاك بأبطال أوروبا.

ونشر الاتحاد السعودي خبرا صحفيا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيه "أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاقية مع نظيره البرتغالي تقضي بإقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي الأول والمنتخب البرتغالي الأول في العاشر من نوفمبر المقبل".

وأضاف الاتحاد في بيانه "ويقضي الاتفاق بين الاتحادين على إقامة المباراة في البرتغال بمشاركة المنتخب البرتغالي بكل نجومه الدوليين حيث تأتي المواجهة بين المنتخبين في إطار تحضيراتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا والمقررة في يونيو المقبل".

وتابع الاتحاد بيانه قائلا "ويهدف الاتحاد السعودي من هذه المواجهة إلى رفع مستوى تجهيز المنتخب بما يتناسب مع التحضير للمشاركة في المونديال حيث تحمل أجندة الإعداد إقامة مباريات ودية مع منتخبات من الصف الأول في التصنيف الدولي".

وسيستفيد المنتخب السعودي من هذه المواجهة مع بطل أوروبا، إذ سيحتك اللاعبون السعوديون بنجوم البرتغال الذين يمتلكون خبرة وتجربة كبيرتين في عالم كرة القدم.

يذكر أن الأخضر كان أول منتخب عربي يبلغ مونديال روسيا 2018، ليضمن المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه ولأول مرة منذ مونديال 2006.