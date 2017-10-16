فرحة مصرية من نوع مختلف... بطلا اسكواش يدخلان البهجة لقلوب المصريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الفرحة في الأوساط الرياضية. هذه الصورة لم تكن لمحمد صلاح وهو يسجل هدف مصر فاتحا الباب أمام تأهل منتخب بلاده إلى روسيا ٢٠١٨، وليست للجماهير المصرية ترقص فرحا في شوارع القاهرة أو باريس بعد التأهل.

الصورة هي للزوجين علي فرج ونور الطيب، اللذان توجا بلقبي الرجال والسيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وأمامهما الكأسان اللتان فازا بها.

الصورة حملت جانبا من البهجة والفرحة بالإنجاز المصري، واهتماما بإنجاز حققه زوجان مصريان. إليكم بعضا من أبرز ردود الأفعال عليها