مشوار الهلال في أبطال آسيا.. لم يعرف الهزيمة وسجل أهدافا غزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي الهلال السعودي بنظيره بيرسبوليس الإيراني، الثلاثاء، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد أن وضع قدمه في المباراة النهائية إثر فوزه برباعية نظيفة على الفريق الإيراني في مواجهة الذهاب، نستعرض مشوار الزعيم السعودي خلال النسخة الحالية من البطولة الآسيوية الأكثر أهمية على مستوى أندية القارة.

المجموعات

افتتح الهلال مبارياته في البطولة الآسيوية، أمام نفس الفريق الذي سيواجهه في نصف النهائي، بيرسبوليس، وتعادل معه بهدف لمثله في أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية، مسقط.

فاز الهلال على الريان القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، في مبارته الثانية قبل أن يتعادل مع الوحدة الإماراتي بهدفين لمثلهما ليتفوق على نفس الفريق بعد ذلك بهدف نظيف ثم تعادل مع بيرسبوليس سلبيا، قبل أن يهزم الريان برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويتأهل إلى الدور الثاني كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

دور الـ16

واجه الهلال نظيره استقلال خوزستان الإيراني في هذا الدور، وتفوق عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يفوز عليه في مباراة الإياب بنفس النتيجة ليعبر إلى ربع النهائي.

ربع النهائي

اصطدم الزعيم السعودي بنظيره، العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي، وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب، قبل أن ينتصر الهلال في الإياب بثلاثية نظيفة في الإياب ويعبر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه الهلال مع بيرسبوليس مجددا، في نصف النهائي، ونجح باكتساحه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، بفضل "هاتريك" المهاجم السوري، عمر خريبين وهدف النجم ياسر الشهراني، ليضع قدما في المباراة النهائية قبل مواجهة الإياب.

هداف الفريق

يتقاسم كل من خريبين وزميله البرازيلي كارلوس إدواردو، صدارة هدافي الهلال في البطولة، برصيد سبعة أهداف لكل منهما، ويبتعد الثنائي عن هداف المسابقة حاليا، البرازيلي هالك، بفارق هدفين.

أهداف غزيرة

سجل الهلال عشرة أهداف في دور المجموعات قبل أن يسجل أربعة أهداف في دور الـ16، وثلاثية في ربع النهائي، ورباعية في ذهاب نصف النهائي، ليبلغ مجموع أهداف الزعيم السعودي 21 هدفا في 11 مباراة، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

بلا هزيمة

لم يتعرض الهلال لأي هزيمة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر من الجزء الغربي لقارة آسيا.