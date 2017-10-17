إيطاليا تواجه السويد وكرواتيا أمام اليونان في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقعت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018، المنتخب الإيطالي بمواجهة تظيره السويدي في حين سيلعب المنتخب الكرواتي أمام نظيره اليوناني، وستلعب الدنمارك أمام إيرلندا، وستواجه سويسرا نظيرتها إيرلندا الشمالية.

وسيلعب المنتخب الإيطالي مباراة الذهاب خارج أرضه، في الوقت الذي سيستضيف فيه المنتخب السويدي في مباراة الإياب، في إيطاليا، في مباراتين من المتوقع أن يواجه فيهما "الأزوري" مصاعب عدة.

من جانبه، سيلعب المنتخب الكرواتي المدجج بالنجوم المميزين أمام نظيره اليوناني، الذي فقد الكثير من قوته منذ تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2004 في البرتغال رغم حضورها الدائم في المونديال منذ نسخة 2010.

أما الدنمارك فستواجه المنتخب الإيرلندي، بطموح الوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2010، وستكون المباراة صعبة على الدنمارك، وذلك في ظل تطور مستوى الإيرلنديين مؤخرا بعد مشاركتهم في كأس أمم أوروبا 2016.

وأخيرا، ستواجه سويسرا مهمة أسهل من باقي منتخبات التصنيف الأول، حين ستلعب أمام إيرلندا الشمالية، التي لا تملك العديد من اللاعبين المميزين كما تملك سويسرا، لكن المفاجآت دائمة ورادة في عالم كرة القدم.

يذكر أن القرعة أجريت باعتماد التصنيف العالمي لشهر أكتوبر/تشرين أول الحالي والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ وضعت إيطاليا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك في المستوى الأول وجاءت باقي المنتخبات في التصنيف الثاني.