ناصر الخليفي: سأقابل السلطات السويسرية بإرادتي ولنترك الحسد للحاسدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رجل الأعمال القطري ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، أنه سيذهب إلى سويسرا في 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري من أجل مواجهة الإدعاء العام السويسري في الاتهامات الموجهة ضده بشأن سوء الإدارة في طريقة حصول قناة "بي إن سبورت" القطرية على حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2030.

وقال الخليفي في مقابلة أجراها مع القناة القطرية نفسها بعد مباراة باريس سان جيرمان وأندرلخت البلجيكي، الأربعاء، إنه سيذهب بـ "إرادته" إلى سويسرا من أجل "مقابلة السلطات السويسرية وحل الأمور".

وأضاف رجل الأعمال القطري قائلا "فلنترك الحسد والحقد للحاسدين"، في إشارة إلى أن هناك بعض الجهات التي تحارب نجاحه وتحاول أن تضع العقبات في طريقه.

وكان الإدعاء العام السويسري قد وجه تهما للخليفي بسوء الإدارة والاحتيال في عملية الحصول على حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 و2030.