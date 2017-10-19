برشلونة يهزم أولمبياكوس بسهولة.. ومباراة نارية بين تشيلسي وروما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي تعادل فيه روما الإيطالي مع مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف لمثلهم في أكثر مباريات هذه الجولة إثارة، في حين فاز مانشستر يونايتد بصعوبة على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يفوز بعشرة لاعبين

وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم العملاق الكتالوني عند الدقيقة 18 عبر لاعب أولمبياكوس، اليوناني ديميتريس نيكولاو، قبل أن يطرد المدافع الإسباني لبرشلونة، جيرارد بيكيه، بعد أن سجل هدفا ملغيا، بيده.

وفي الشوط الثاني، عزز أبناء كتالونيا تقدمهم بهدف ثان سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة مميزة، عند الدقيقة 61، ليسجل هدفه رقم 97 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يختتم الفرنسي لوكاس دين أهداف برشلونة بالهدف الثالث عند الدقيقة 64، لكن نيكولاو عاد وسجل هدفا شرفيا للضيوف في الوقت بدل الضائع.

وفي نفس المجموعة، فاز يوفنتوس بشق الأنفس على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصل اليوفي إلى نقطته السادسة خلف برشلونة بثلاث نقاط، ويتجمد رصيد سبورتينغ عند النقطة الثالثة، في الوقت الذي تذيل فيه أولمبياكوس فرق المجموعة دون رصيد من النقاط.

روما يحرج تشيلسي بتعادل مثير

وتقدم تشيلسي في هذه المباراة المثيرة، عبر اللاعب ديفيد لويز عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف النجم البلجيكي إيدين هازارد، الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 37، لكن الصربي أليكساندر كولاروف سجل هدف تقليص الفارق لروما عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل أبناء العاصمة الإيطالية هدف التعادل عبر اللاعب البوسني إيدين دزيكو، عند الدقيقة 64، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه بطريقة مميزة عند الدقيقة 70، لكن تشيلسي عاد وتعادل عبر هازارد عند الدقيقة 75.

وفي وقت سابق، كان قد تعثر أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة مفاجأة أمام كارابغ الأئربيجاني بالتعادل السلبي، ليتصدر تشيلسي هذه المجموعة برصيد سبع نقاط مقابل خمس لروما ونقطتين فقط لأتلتيكو، وجاء الفريق الأذربيجاني في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

اليونايتد يفوز بهدف غريب

حقق اليونايتد فوزا صعبا على ينفيكا بهدف نظيف، سجله اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد، حين نفذ ركلة حرة مباشرة أمسكها الحارس متأخرا ودخل بها إلى المرمى، في الوقت الذي فاز فيه بازل السويسري على سيسكا موسكو الروسي بهدفين نظيفين.

وبهاتين النتيجتين، تصدر الشياطين الحمر المجموعة الأولى، برصيد تسع نقاط، وجاء بازل ثانيا بست نقاط وسيسكا ثالثا بثلاث نقاط وبنفيكا أخيرا بلا نقاط.

البايرن يستعيد مستواه وباريس يستمر بالتألق

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه سيلتيك الإسكتلندي بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي فاز فيه باريس سان جيرمان برباعية نظيفة على أندرلخت البلجيكي ، ليستعيد البايرن نغمة الانتصارات الأوروبية بنتائج كبيرة مع المدرب الألماني يوب هاينكس، ويواصل الباريسيون تألقهم.

وبهاتين النتيجتين، تصدر باريس سان جيرمان فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، في حين جاء البايرن ثانيا برصيد ست نقاط وسيلتيك ثالثا بثلاث نقاط، وأندرلخت أخيرا دون نقاط.