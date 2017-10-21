مانشستر سيتي يثبت علو كعبه.. واليونايتد يقع في فخ هدرسفيلد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تابع مانشستر سيتي سلسلة نتائجه المتميزة حين تغلب على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، السبت، في الوقت الذي قدم فيه مانشستر يونايتد خدمة للسيتي، بعد أن خسر أمام مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف وحيد، وقلب تشيلسي الطاولة على واتفورد وهزمه برباعية مقابل هدفين.

السيتي يغرد وحيدا

ابتعد السيتي بفارق خمس نقاط عن اليونايتد بعد فوز ه على بيرنلي، إذ وصل لنقطته رقم 25، في المباراة التي شهدت تسجيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفا، جعله يصبح الهداف التاريخي لمواطني مانشستر.

وسجل أهداف المواطنين، كل من أغويرو عند الدقيقة 30 ومواطنه نيكولاس أوتاميندي عند الدقيقة 73، والألماني ليروي ساني، عند الدقيقة 75.

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ثمانية انتصارات خلال الموسم الحالي وتعادل في لقاء وحيد، مسجلا 32 هدفا ومتلقيا أربعة أهداف فقط.

هبوط مفاجئ لليونايتد

فاجئ اليونايتد جماهيره بالانخفاض المفاجئ في مستواه خلال الفترة الأخيرة، فبعد أن تعادل سلبيا مع ليفربول، ها هو يخسر من الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هدرسفيلد تاون.

وتأخر الشياطين الحمر بهدفين نظيفين عبر أرون موي، عند الدقيقة 20، ولاورينت ديبواتري، عند الدقيقة 33، قبل أن يقلص ماركوس راشفورد الفارق لليونايتد عند الدقيقة 78.

وعانى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تراجع المستوى في الأسابيع الأخيرة، إذ حقق فوزا بشق الأنفس على بنفيكا في دوري الأبطال خلال الأسبوع الماضي، وخسر خمس نقاط في آخر مباراتين في الدوري.

باتشواي ينقذ كونتي

أنقذ المهاجم البلجيكي، ميشي باتوشاي، مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي، من الهزيمة أمام واتفورد، إثر تسجيله هدفين بعد أن كان فريقه متأخرا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم تشيلسي أولا عبر الإسباني بيدرو رودريغيز، عند الدقيقة 12، قبل أن يتعادل عبد الله دوكوري لواتفورد، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ويضيف روبيرتو بيريرا الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 49.

دخل باتشواي بديلا للإسباني ألفارو مورتا، وسجل هدف التعادل لأسود غرب لندن عند الدقيقة 71، قبل أن يسجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث لتشيلسي عند الدقيقة 87، ليعود باتشواي ويضيف الهدف الرابع للبلوز.

وبهذا الفوز، وصل تشيلسي إلى نقطته رقم 16، ليحتل المركز الرابع على جدول الترتيب، على بعد نقطة وحيدة مع الثالث، توتنهام هوتسبرز مع تبيق مباراة للأخير.