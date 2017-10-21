مرتضى منصور: الجن والعفاريت سبب خسارة الزمالك من سموحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن سبب هزيمة فريقه أمام سموحة في المباراة الماضية بالدوري المصري، كان "الجن والعفاريت"، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك أضاعوا الكثير من الفرص بينما ترجم خصمهم الفرص التي أتيحت له لأهداف وذلك سبب "السحر".

وقال منصور في مقابل تلفزيونية مع قناة ON Sport المصرية إن الجن هو من منع الزمالك من تسجيل الأهداف بعد الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبيه.

وحذر الرجل المثير للجدل من الاستخفاف بكلامه لأن ذلك يعني "عدم الاعتراف بكلام الله وبالقرآن الكريم"، مؤكدا أن السحر لعب دورا كبيرا في خسارة الفريق الأبيض والأحمر

ولفت مرتضى منصور إلى أن فريقه كان بلعب "ضد 11 لاعبا من سموحة و11 لاعبا تحت الأرض"، مشددا على أن هناك من وضع سحرا لفريقه.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر بثلاثية نظيفة في آخر مباراة لعبها في الدوري أمام فريق سموحة وذلك بعد تعادله في مباراتين، ليحتل المركز السادس في الدوري.