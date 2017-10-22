لقب "الزعيم" يشعل خلافا بين جماهير الأهلي والهلال على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت جماهير الأهلي السعودي وسم "الأهلي الزعيم" على موقع تويتر، وهو اللقب الذي يشتهر به نادي الهلال، الأمر الذي أثار غضب الجماهير الهلالية التي رأت أن جماهير الأهلي تحاول خطف لقب "الزعيم"، رغم أن فريقها ليس الأكثر تتويجا بالبطولات المحلية والقارية، وذلك بعد أن منع الاتحاد السعودي الأندية من استخدام لقب "الملكي، وهو اللقب الذي تنازععليه الفريقان في الآونة الأخيرة.

وقال أحد مشجعي الهلال "بكرا يصدر قرار بمنع استعمال لقب الزعيم"، فيقوم الأهلاويون بإطلاق لقب "الهلال على ناديهم وأن ناديهم من زمان كان اسمه الهلال"، حسب تعبيره.

ورأى مشجع آخر للهلال أن الأهلي ليس أكثر الفرق تتويجا بالألقاب المحلية ولا يحتل المرتبة الثانية، كما أنه لا يملك أي لقب آسيوي في تاريخه لذلك لا يجب إطلاق لقب الزعيم عليه.

أما أحد مشجعي الأهلي فيؤمن بأن فريقه تزعم الكرة السعودية من 1963 وحتى 1990، وأشار إلى أن "الراقي" لازال يحصد البطولات في المملكة، كما لفت إلى أن لقب "الزعيم" كان يطلق على الأهلي وقد تم استرجاعه.

من جانبه، استشهد أهلاوي آخر بصور لصحف قديمة جاء فيها عناوين "الأهلي زعيم الأندية"، و "الأهلي زعيم الكرة"، ليثبت أن لقب الزعيم كان يطلق على فريقه قبل الهلال.

يذكر أن الأهلاويين والهلاليين تنازعوا في الفترة الماضية على لقب "الملكي"، ليقوم الاتحاد السعودي، السبت، بإصدار قرار يمنع استخدام هذا اللقب ليبدأ النزاع على الزعامة، فمن ينتصر؟