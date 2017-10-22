الأهلي يسحق النجم الساحلي بسداسية ويتأهل لنهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الأهلي المصري أكبر انتصار في تاريخه على النجم الساحلي التونسي، حين هزمه بسداسية مقابل هدفين، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة الأكثر أهمية على مستوى أندية القارة السمراء.

فعلى أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية، تقدم الأهلي عند الدقيقة الثانية عبر اللاعب التونسي علي معلول، قبل أن يسجل المغربي وليد أزارو، الهدف الثاني للفريق المصري عند الدقيقة 23، ويضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب المغربي الهدف الرابع للأهلي والثالث له، "هاتريك" عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل رامي البدوي هدف تقليص الفارق للفريق التونسي بعدها بثلاث دقائق، لكن التونسي حمدي النقاز سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 58، قبل أن يختتم رامي ربيعة مهرجان أهداف الأهلي عند الدقيقة 63، ويسجل إيهاب المساكني هدفا للنجم الساحلي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الكاسح، بلغ فريق القلعة الحمراء المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتي سيواجه فيها الوداد البيضاوي المغربي، قي طريقه نحو تحقيق اللقب التاسع في البطولة الأفريقية.