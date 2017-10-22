برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات في "الليغا" ويهزم ملقا بثنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب برشلونة على ضيفه ملقا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "كامب نو"، ليؤكد الفريق الكتالوني تصدره للدوري الإسباني لجولة أخرى، ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال الموسم الحالي.

وتقدم برشلونة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، من هدف سجله اللاعب الإسباني جيرارد ديلوفيو، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم الإسباني أندريس إنييستا تقدم الفريق الكتالوني، بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح أبناء كتالونيا.

وبهذا الفوز، وصل العملاق الكتالوني إلى النقطة رقم 25، مبتعدا عن أقرب منافسيه، فالنسيا، بأربع نقاط، وعن غريمه التقليدي، ريال مدريد بثماني نقاط، مع تبقي مباراة للأخير أمام إيبار، الأحد.

يذكر أن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني، إذ حقق ثمانية انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة أ/ام أتلتيكو مدريد.