الاتحاد السعودي يمنع الأندية من استخدام لقب "الملكي" ويحذر من العقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بمنع استخدام لقب "الملكي" بين الأندية السعودية، وطلب من الأجهزة الإدارية للفرق التي تستخدم هذا اللقب الالتزام بالقرار، وذلك في إشارة إلى ناديي الهلال والأهلي على وجه التحديد.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيه "أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بمنع استخدام لقب "الملكي" بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب".

وأضاف الاتحاد في بيانه "ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار بالتنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخه، حيث سيبدأ بتطبيقه من خلال لجان الاتحاد المعنية، وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملاعب".

وتابع الاتحاد السعودي "يطالب الاتحاد السعودي إدارات الأندية بضرورة تنبيه جماهيرها للالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارستها المرتبطة بالنادي رسميا تجنبا لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي".

يذكر أن ناديي الهلال والأهلي يتنازعان على هذا اللقب منذ فترة، إذ ترى جماهير الأهلي أن فريقها هو الملكي بسبب تكريمه من قبل الملك سابقا، في حين تؤمن جماهير الهلال أن ناديها يستحق هذا اللقب لأنه الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية والآسيوية.