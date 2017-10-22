رغم تألق صلاح.. توتنهام يقسو على ليفربول برباعية في "ويمبلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح توتنهام هوتسبرز ضيفه ليفربول برباعية مقابل هدف وحيد، ليتقاسم المركز الثاني مع مانشستر يونايتد، في الوقت الذي فاز فيه أرسنال على إيفرتون بخماسية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "ويمبلي" الشهير تقدم أصحاب الأرض أولا عبر النجم الإنجليزي هاري كين عند الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الكوري سون هيونغ مين، عند الدقيقة 12،الهدف الثاني لتوتنهام، لكن النجم المصري محمد صلاح سجل هدف ليفربول الوحيد عند الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، وبينما كان يحاول الضيوف العودة في المباراة، تلقت شباكهم الهدف الثالث عبر الإنجليزي ديلي ألي عند الدقيقة 48، قبل أن يختتم كين أهداف "السبيرز" بالهدف الرابع عند الدقيقة 58.

وبهذا الفوز، وصل توتنهام إلى النقطة رقم 20 ليتفاسم المركز الثاني مع اليونايتد، خلف المتصدر، مانشستر سيتي، بخمس نقاط، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد "الريدز" عند النقطة 13 في المركز الثامن.

من جانبه، حقق أرسنال فوزا عريضا على مضيفه إيفرتون بخماسية مقابل هدفين، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.