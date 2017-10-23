الأسد: كل لاعب في المنتخب السوري سعى ليكون "رديفا" للجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن كل لاعب من لاعبي المنتخب السوري كان مقتنعا بأنه يمثل الجيش السوري ويشكل "رديفا" له، مشيرا إلى أن الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018 عن القارة الآسيوية لم يكن ليتحقق "لولا انتصارات القوات المسلحة"، وذلك خلال تكريمه للاعبي المنتخب في العاصمة السورية، دمشق.

وقال الأسد في تسجيل مصور نشرته صفحة رئاسة الجمهورية السورية على موقع فيسبوك "كل مواطن سوري وأنا منهم، كنا نتمنى أن ينافس المنتخب على كأس العالم، ولكن النقطة الأهم هي أن المنتخب قدم أداء غير مسبوق رغم كل الصعوبات".

وأضاف الرئيس السوري "تلك هي النقطة الأهم، لأن الدول التي تعيش حالة حرب، يكون هم الناس والدولة والمجتمع فيها هو محاولة تخفيف وتيرة التراجع أو أن يحافظ على ما يملك على أقل تقدير، لكن حينما يحدث تقدم ما في هذه الظروف، فيكون ذلك إنجازا مضاعفا".

وتابع الأسد حديثه قائلا "جميع الإنجازات التي تحققت مؤخرا مبنية على إنجاز كبير، وهو إنجاز قواتنا المسلحة، فلولا بطولات (الجيش) التي نسمع عنها ونراها لما استطاع أحد تحقيق الإنجاز، ولما كنا نمتلك وطنا ربما".

ولفت الرئيس السوري إلى أن "كل لاعب بالمنتخب كان يسعى إلى تحقيق الإنجاز ليكون رديفا ومكملا للجيش السوري، مثلما يفعل كل مواطن سوري".

يذكر أن الأسد كرم لاعبي المنتخب السوري بعد أن وصلوا إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخسروا أمام أستراليا في إياب الملحق ويودعوا التصفيات.