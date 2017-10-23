هل سيحافظ كريستيانو رونالدو على لقب "The Best" أم سيكسر ميسي ونيمار العقدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ينتظر عشاق كرة القدم حفل توزيع جوائز "The Best" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الإثنين في العاصمة البريطانية، لندن، وذلك بعد أن تم ترشيح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لحصد لقب أفضل لاعب في العالم لموسم 2016/2017، كما سيتم تتويج أفضل مدرب ومدربة ولاعبة في العالم لنفس الموسم، بالإضافة إلى الإعلان عن أفضل هدف للموسم الماضي أو ما يعرف بجائزة "بوشكاش".

رونالدو الأوفر حظا

يرجح متابعو كرة القدم فوز رونالدو بجائزة "The Best" للمرة الثانية على التوالي، بعد أن توج بالنسخة الأولى للجائزة الموسم الماضي، وذلك بسبب تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بالإضافة إلى تسجيله 12 هدفا في النسخة الماضية من دوري الأبطال وتتويجه بلقب هداف البطولة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم في ظل انفصال مجلة "فرانس فوتبول" عن فيفا، في تقديم الجائزة.

ميسي لكسر العقدة

يسعى النجم الأرجنتيني لتحقيق لقبه الأول في الجائزة التي استحدثها فيفا الموسم الماضي، ليكسر العقدة وتعديل رقم رونالدو في عدد مرات التتويج بها.

ولا يتوقع كثيرون فوز البرغوث الأرجنتيني بالنسخة الحالية للجائزة، وذلك لأنه فشل في تحقيق لقب دوري الأبطال أو الدوري الإسباني، لكن البعض يرى أن فرصه لا تزال قائمة بسبب تحقيقه لقب هداف الدوري الإسباني والفوز بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة.

نيمار الأقل ترشيحا

لم يسبق لنيمار أن توج بجائزة أفضل لاعب في العالم سابقا، وليس من المرجح أن يفوز بها خلال النسخة الحالية، إذ لم يحقق نيمار البطولات مع برشلونة في موسم 2016/2017، كما أنه لم يقدم الأداء الذي يجعله مؤهلا لمنافسة رونالدو وميسي على الجائزة.

طريقة التصويت

يقسم فيفا المصوتين للفائز بهذه الجائزة إلى أربع فئات بالتساوي، إذ يصوت كل من مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها بالإضافة إلى بعض الأعضاء من إعلاميين وجماهير.