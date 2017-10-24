رونالدو يحصد جائزة "The Best" للمرة الثانية على التوالي.. وزيدان أفضل مدرب في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2016/2017 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحقق لقب "The Best" للمرة الثانية على التوالي، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في الوقت الذي حقق فيه مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، جائزة أفضل مدرب في نفس الموسم.

ففي الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية، لندن، حقق رونالدو جائزة "The Best"، هو الأمر الذي كان متوقعا وذك بسبب تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقا على ميسي ونيمار.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها النجم البرتغالي هذه الجائزة، في حين لم ينجح ميسي في كسر العقدة وتحقيق اللقب الأول له في هذه الجائزة منذ استحداثها من فيفا الموسم الماضي.

من جانبه، تفوق زيدان على منافسيه، وحقق لقب أفضل مدرب في العالم، ليصبح أول شخص في التاريخ، يحقق لقب أفضل لاعب وأفضل مدرب في عالم كرة القدم.

أما جائزة أفضل حارس في العالم، فذهبت للحارس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، الذي كان أيضا ضمن التشكيلة المثالية للموسم مع ليوناردو بونوتشي وداني ألفيش ومارسيلو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش وتوني كروس وأندريس إنييستا، بالإضافة إلى ميسي ونيمار ورونالدو.